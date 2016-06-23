Ярославль, 23 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. С 26 июня в Ярославле изменится стоимость проездных билетов на городской общественный транспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Стоимость проездного на один вид транспорта для граждан и организаций составит 1000 рублей, проездной рабочего дня выйдет дешевле — 700 рублей. На два вида транспорта — 1300 и 900 рублей соответственно, на три вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) — 1400 и 1000 рублей.

Школьные и студенческие проездные обойдутся в 400 рублей на один вид транспорта и в 500 на два.

Ранее стоимость проездных билетов в Ярославле различалась в зависимости от вида транспорта. Так, полный билет на автобус для граждан стоил 850 рублей, для школьников 300, на электротранспорт — 700 и 250 рублей соответственно. Проездные на два вида транспорта для школьников обходились в 400 рублей, для граждан 1000. На все виды транспорта — 1250 рублей.