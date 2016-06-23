Москва, 23 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Представители Вашингтона продолжают продвигать недостоверную интерпретацию диалога с Россией по ПРО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недоверие

«Заместитель госсекретаря США заявил о том, что Россия якобы никогда не делала США компромиссных предложений по ПРО, а лишь требовала юридических гарантий ненаправленности. Американская сторона продолжает продвигать не совсем достоверную интерпретацию диалога. Что касается данного аспекта — гарантий ненаправленности, то американским представителям было бы правильно разъяснить аудитории, о чём идёт речь», — сказала Захарова.

По её словам, суть идеи гарантий в том, что РФ и США могли бы совместно «выработать набор военно-технических критериев по порогу, за которым наращивание потенциала США представляло бы угрозу для РФ»: «То есть, мы предлагали конкретизировать заявления о том, что действия США не направлены против США, сделав это в международно-правовой форме. В подобной постановке вопроса нет ничего невыполнимого — так пытаются данный вопрос передёрнуть американские представители. Гарантии ненаправленности — единственно возможный способ решения проблемы. Подобная договорённость не подорвёт способность США защищаться и защищать своих союзников. В вопросе противоракетной обороны могут быть найдены приемлемые развязки — в противном случае мы будем принимать ответные меры».

Захарова подчеркнула, что на протяжении последних лет «мы предупреждали западных партнёров о подобном сценарии, подчёркивая, что это не наш выбор — мы создавали все условия для диалога по данной теме»: «Увы, эти предостережения не были услышаны. Но хотелось бы, чтобы в теме ПРО слова американских коллег сходились с фактами».

Напомним, ранее главы МИД Турции, Польши и Румынии по итогам трехсторонних консультаций в Варшаве выступили за расширение системы противоракетной обороны (ПРО) трех стран.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены во всех трех странах в целях обороны. «Мы пришли к мнению о том, что противоракетные системы должны быть расширены так, чтобы обеспечить защиту всем трем странам и их населению», — заявил Чавушоглу.

Он пояснил, что угроза для безопасности и стабильности региона исходит от России — у нее «агрессивная позиция». Глава МИД Турции напомнил, как в мае в ходе визита в Грецию (страна — член НАТО) президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировой безопасности негативно отразится введение в строй позиционного района ПРО США в Румынии.

Польский коллега Чавушоглу Витольд Ващиковский заявил о необходимости усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге альянса за счет «развертывания объединённых сил США — НАТО».