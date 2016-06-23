Рязань, 23 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала постановление «О назначении дополнительных выборов депутата Рязанской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16». Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, выборы назначены на 18 сентября 2016 года.

Shavyrm Корпус Рязанской областной думы

Кандидаты могут подавать документы уже с 22 июня. Завершится прием документов 26 июля, говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что место в областной думе стало вакантным в октябре прошлого года. Его занимал Андрей Глазунов, ставший министром региональной безопасности и контроля Рязанской области.

Выборы в Рязанскую областную думу состоялись 14 сентября 2015 года. Всего в думе 35 депутатов, 31 из них — представители партии «Единая Россия». На выборах партия получила 62,73% голосов. Второй результат — 12,97% — у КПРФ, на третьем месте «Справедливая Россия», набравшая 8,6% голосов. Замыкает первую четверку ЛДПР с результатом 8,21%.