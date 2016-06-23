Ижевск, 23 июня, 2016, 16:08 — ИА Регнум. В Ижевске за гибель школьника в бассейне привлекли к ответственности 15 человек. Однако только в отношении двух педагогов МБОУ «Дворец детского (юношеского) творчества» (ДДЮТ) уголовное дело с обвинительным заключением по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

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По данным следствия, 28 апреля 2015 года в плавательном бассейне ДДЮТ два педагога проводили занятие по обучению плаванию.

«Проявляя преступную небрежность, они не наблюдали и не контролировали во время свободного плавания несовершеннолетних. Оставшись в опасной ситуации, связанной с нахождением в бассейне с водой в условиях отсутствия надлежащего контроля со стороны вышеуказанных педагогов, один из занимавшихся — 12-летний мальчик, оказался неспособен преодолеть воздействие опасной среды», — говорится в сообщении.

При отсутствии контроля со стороны педагогов на фоне нарушения сознания наступило неполное утопление ребенка в воде, где он находился около 2−3 минут, пока его не вытащили остальные дети.

«При этом, педагоги, проявив преступную небрежность, не обнаружили данное обстоятельство и не приняли мер по спасению пострадавшего. В результате указанных событий и допущенных педагогами нарушений ребенок скончался 23 мая 2015 года», — подчеркнули в пресс-службе.

В ходе расследования проведены сложные и длительные комиссионные судебно-медицинские и организационно-технические экспертизы, допрошены в качестве свидетелей работники указанного учреждения, дети, занимавшиеся в указанный день вместе с потерпевшим, врачи, принимавшие участие в оказании помощи ребенку, его родственники.

Внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления в адрес министра здравоохранения Удмуртии, а также главы Ижвеска, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 13 сотрудников.

При этом специальное расследование несчастного случая проводится и в управлении образования администрации Ижевска. В сообщении пресс-службы администрации города приводится версия происшествия, которая несколько отличается от версии следствия.

«Обучающийся плыл по третьей дорожке бассейна. Педагоги и медицинская сестра обратили внимание, что ребенок скрылся под водой. Педагоги отреагировали мгновенно. Сразу была вызвана служба скорой помощи. Обучающийся был первоначально в сознании, дыхание сохранялось, было глубоким. До приезда бригады скорой помощи педагогом дополнительного образования и медсестрой ДДТ оказывалась первая помощь, несмотря на это, обучающийся потерял сознание», — сообщили в муниципалитете.