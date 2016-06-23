Ярославль, 23 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. 21 июня в Москве состоялся форум кандидатов в депутаты Государственной Думы России от партии «Родина». Среди его участников был лишь один представитель Ярославской области — беспартийный депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов.

Информационная табличка со II съезда партии «Родина»

«Идет подготовка кандидатов к выборам. На форуме мы обсуждали базовые ценности, идеологию, программу партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Государственной Думы России. Собрали потенциальных кандидатов от партии, многие из которых являются беспартийными, и рассказывали им эти вещи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Денисов.

В предстоящей избирательной кампании кандидаты от «Родины» собираются оппонировать не только «Единой России» и возглавляемому Дмитрием Медведевым федеральному правительству, но и региональным исполнительным властям. При этом, идеологи партии заявляют об абсолютной поддержке курса президента Владимира Путина.

Окончательное решение о формировании территориальных групп, федерального списка партии и списка кандидатов в одномандатных округах на выборы депутатов Государственной Думы «Родина» примет 2 июля на партийном съезде.

«Решение о выдвижении тех или иных кандидатов примет съезд. Я не исключаю, что буду баллотироваться в депутаты не только по партийному списку, но и по 195-му одномандатному избирательному округу», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Денисов.

В работе форума кандидатов «партии Рогозина» принимало участие много известных людей: экс-депутат Госдумы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков; спортсмен и актер Сергей Бадюк; покинувший в апреле ЛДПР депутат Госдумы Роман Худяков, экономист Михаил Хазин, а также ведущая популярной телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова, которая так же не исключает своего выдвижения в Ярославской области.

Кроме того, в Ярославле уже начал свою предвыборную кампанию руководитель областного исполкома партии «Родина», председатель совета директоров холдинга «Агрострой» Андрей Воробьев.