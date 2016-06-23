Киев, 23 июня, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Мероприятия по энергоэффективности, в частности создание Фонда энергоэффективности, будут способствовать достижению энергонезависимости Украины, обеспечат ее конкурентоспособность и позволят развивать национальную экономику. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Украинского форума по энергоэффективности сегодня, 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«Сколько денег сегодня ни дай, они все будут потрачены очень неэффективно. Но если мы говорим о том, что средства мы должны реинвестировать в энергомодернизацию, уменьшение потребления, повышение качества услуг, это будет означать единственное — мы будем конкурентны, будут созданы десятки тысяч рабочих мест для украинцев», — заявил Гройсман, оценивая нынешнюю ситуацию в украинской энергетике.

По его словам, создание Фонда по энергоэффективности и внедрение мероприятий по энергоэффективности позволит сократить потребление энергоресурсов и повысить качество коммунальных услуг. Экономия от внедрения мероприятий по энергосбережению составляет 50−70%.

«Мы можем, притом, что качество услуг будет изменено в лучшую сторону в разы, уменьшить количество потребления энергоресурсов. Фактически вдвое-втрое меньше люди смогут платить за более качественное тепло, горячую воду и другие услуги, чем они платят сегодня, за счет энергоэффективности. Это подтверждает нашу энергонезависимость, это дает возможность нам стать конкурентными», — отметил глава правительства

Премьер-министр Украины выразил убеждение, что в будущий Фонд по энергоэффективности могут быть привлечены десятки миллиардов долларов, в том числе частных инвестиций.

«На следующий год могут быть аккумулированы не менее 20 млрд, которые могут быть реинвестированы в энергоэффективность. Но я думаю, что это только начало. Нам надо создать систему Фонда, нам надо создать систему, чтобы она была эффективной, с точки зрения того, чтобы люди могли ею удобно пользоваться, прозрачной и некоррупционной. Я считаю, что это будут десятки миллиардов», — заявил он.

Гройсман уверен, что у международных партнеров и международных финансовых организаций есть заинтересованность в поддержке мероприятий по энергоэффективности на Украине.

«Как только мы создадим эффективный механизм, средства туда пойдут», — отметил он.

Гройсман надеется, что Фонд энергоэффективности будет запущен в начале 2017 года.

Премьер-министр также отметил, что у Украины есть потенциал к увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Как пример, он привел стратегии стран Европы и мира, где соответствующий показатель составляет 50−70% — «у нас тоже есть огромный потенциал, который может быть двигателем развития нашей экономики».