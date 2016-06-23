Воронеж, 23 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. 12 катафалков марки Mercedes Benz закупило АО «Воронежское похоронное бюро», общая стоимость приобретения составила 24 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в бюро.

pixabay.com Эмблема Mercedes Benz

В пресс-службе АО «Воронежское похоронное бюро» сообщили, что до этого момента ни одна из организаций, занимающихся предоставлением ритуальных услуг, не имела парка специализированного транспорта. Доставка гроба с телом и родственников к месту захоронения в Воронеже осуществляется, как правило, на автобусах типа ПАЗ или ГАЗель. Между тем, в соответствии с ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.1279−03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» транспортировка тел усопших должна проводиться только специализированным транспортом.

Новые катафалки оснащены «лафетом» — выдвижным механизмом для погрузки и выгрузки гроба. В салоне предусмотрены места для сопровождающих. Спецтранспорт снабжен системами вентиляции и кондиционирования. Каждый катафалк укомплектован прибором дезинфекции салона — рециркулятором. После каждого выезда автомобиль проходит обработку, а полная дезинфекция салонов происходит ежемесячно.

АО «Воронежское похоронное бюро» — создано как государственно-частное партнерство в рамках реформы системы ритуальных услуг, которую в Воронеже начали в прошлом году. Часть акций АО принадлежит администрации Воронежа. Партнером и инвестором выступает ООО «Городская похоронная служба». Анонсировалось, что инвестору (его выбрали по конкурсу) предстоит вложить не менее 250 млн рублей на «благоустройство новых кладбищ и их инфраструктуры, в том числе 150 млн рубле — на создание двух новых кладбищ. Также планируется строительство в городе крематория — сейчас идет выбор места под него: вариант, предложенный городскими властями, в мае был раскритикован жителями прилегающих жилых кварталов, и мэрия приняла решение «передвинуть» место строительство чуть дальше.

Добавим, что на данный момент из всех кладбищ Воронежа действующее — только одно, в Масловке. Оно заполнено на 96%, и его ресурс будет исчерпан к 2018 году. На остальных кладбищах ведется лишь подзахоронение.