Москва, 23 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Официальная Москва обратила внимание на информацию прессы о том, что американские конгрессмены обсуждают законопроект об усилении слежки за российскими дипломатами и ограничении их передвижения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что в Конгрессе США обсуждается законопроект об усилении слежки за российскими дипломатами и ограничении их передвижения», — сказала Захарова.

Она рассказала о препятствиях и запретах для сотрудников министерства в США: «Мы ощущаем давление на посольства и консульства России в США. Сотрудники сталкиваются с препятствиями и запретами. Таких случаев очень много. Мы о них публично не говорим, но регулярно доводим озабоченность властям США».

Захарова подчеркнула, что если в Вашингтоне «решат вскрыть действующие договорённости», то Россия поступит аналогичным способом: «Это не наш выбор, мы не инициаторы очередного шага по пути ухудшение отношений. Вина полностью ложится на США. Охота на ведьм, мне казалось, давно закончилась в США. Очень не хотелось бы, чтобы это вновь стало реальностью для внутренней политики США и их внешней политики».

Напомним, на сегодняшний день для российских дипломатов в США существуют ограничения по передвижению. Сотрудники посольств и консульств РФ не могут заходить дальше нескольких десятков миль от своего ведомства.