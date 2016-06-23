Вашингтон, 23 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум.



Я.Вермеер. Астроном. 1668

Земля может потерять свою гидросферу из-за явления, известного как «электрический ветер».

Сильное электрическое поле, способное выбрасывать в космос ионы водорода и кислорода, стало причиной того, что вода отсутствует в атмосфере Венеры, к таким выводам пришли специалисты ESA, пишет издание Geophysical Research Letters.

Ионы, которые движутся в сторону источников тока с противоположным зарядом, появляются в атмосфере планеты под действием ее электрического поля.

Заряженные частицы увлекают с собой и молекулы без заряда, таким образом возникает слабое, но тем не менее заметное движение воздуха — «электрический ветер».

Именно он стал причиной того, что вода отсутствует в атмосфере Венеры. По мнению ученых, такая же ситуация может произойти и на Земле.