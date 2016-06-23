Москва, 23 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Правительством России одобрен проект распоряжения о распределении субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. Между 17 регионами будут распределены средства на общую сумму 776 млн рублей, сообщили в Минтруда РФ.

Markgraf-Ave Субсидии

Планируется, что дополнительные средства на поддержку рынка труда получат: Республика Бурятия — 14 млн рублей, Республика Ингушетия — 118 млн рублей, Республика Карелия — 13 млн рублей, Республика Коми — 80,8 млн рублей, Чувашская Республика — 107 млн рублей, Алтайский край — 70 млн рублей, Забайкальский край — 10,5 млн рублей, Ивановская область — 20,3 млн рублей, Калининградская область — 34,4 млн рублей, Курганская область — 12,6 млн рублей, Нижегородская область — 108,1 млн рублей, Рязанская область — 11,2 млн рублей, Саратовская область — 20 млн рублей, Смоленская область — 20,1 млн рублей, Тульская область — 15,4 млн рублей, Челябинская область — 91,2 млн рублей, Ярославская область — 29,4 млн рублей.

Основная часть мероприятий связана с поддержкой работников ключевых предприятий, например, «Группы ГАЗ» в Нижегородской области, АО «Воркутауголь» и АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми, ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» в Республике Бурятия, АО «Алтайвагон» в Алтайском крае, ОАО «Автодизель» в Ярославской области и других», — отметил Максим Топилин.

Реализация дополнительных мероприятий в 17 регионах позволит поддержать занятость 25,8 тысячи человек в более чем 200 организациях.