Москва, 23 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Действующее правительство РФ, работая исключительно на макроэкономические показатели, способствует социальному расслоению и увеличению уровня бедности, что является главной недоработкой исполнительного органа, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сегодня, 23 июня 2016 года, в ходе пресс-конференции, посвященной анализу данных ВЦИОМ по отношению населения к проводимой социально-экономической политики в государстве.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Разруха — в головах!

В начале своего доклада Сергей Миронов обратился к недавно прозвучавшим высказываниям представителей «Центра развития» ВШЭ, которые полагают, что российская экономика еще не достигла дна и рецессия продолжается, о чем свидетельствуют индексы внутреннего спроса. Лидер заявил, что это свидетельствует о том, что нет понимания и единства в вопросах «где мы находимся и что делать» ни в экспертных кругах, ни в самом правительстве.

В связи с этим, Сергей Миронов перед тем, как перейти к презентации данных исследования ВЦИОМ, поделился своим убеждением: «Ни цена на нефть, ни внешние санкции, ни скачки курса рубля ни при чем, когда мы говорим о кризисе. Главный кризис — в головах финансово-экономического блока».

Сбор информации общественного мнения проводился методом телефонного интервью 17−19 июня 2016 года. Выборка стратифицированная, двухосновная, случайная на основе стационарных и мобильных телефонов. Общее число опрошенных составляет 1 600 респондентов, ошибка в выборке — 2,5%.

Результаты исследования по вопросу принципа индексации социальных выплат, как сообщил в своем докладе Сергей Миронов, показали, что большинство опрошенных отмечают необходимость скорректировать размер выплат на уровне инфляции. Относительно пенсий с данной позицией согласился 61% участников опроса, выплат бюджетникам — 53%.

Респонденты настроены менее требовательно относительно индексации заработных плат в бюджетной сфере: каждый пятый (21%) согласен, что достаточно их удерживать на текущем уровне; пенсионные выплаты воспринимаются как более критичные: показатель ниже предыдущего почти в два раза (12%).

По этим итогам общественного мнения лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявляет в своем докладе: «Большинство россиян считают необходимым индексацию пенсий и зарплат бюджетникам. Это связано с тем, что уровень пенсий и зарплат не позволяет нормально существовать, только выживать, а отсутствие индексации приводит к еще более резкому ухудшению уровня жизни граждан России. Партия требует справедливого распределения от экономического роста между поколениями, чтобы молодежь могла рассчитывать на помощь в начале жизненного пути, а пожилые люди имели обеспеченную старость. Какие бы задачи ни стояли сегодня перед страной, никто не в праве требовать от людей в очередной раз «затягивать пояса».

В связи с этим вместо применения минимального размера оплаты труда партия «Справедливая Россия» предлагает установить почасовой минимальный размер оплаты труда (100 рублей в час с повышающими коэффициентами по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям), а также индексировать уровень заработной платы и выплат в рамках обязательного социального страхования на размер не ниже прогнозируемого уровня инфляции, а при ежегодной индексации пенсий учитывать как индекс роста потребительских цен, так и индекс роста заработной платы. Одним из требований партии «Справедливая Россия» также является недопущение повышения пенсионного возраста.

На пресс-конференции были озвучены итоги анализа общественного мнения на существующую структуру налоговых выплат. Около половины опрошенных указали, что выплачивают налог на автомобиль (48%), на квартиру (45%). Треть респондентов указала, что выплачивают налоги за дом, дачу (36%), земельный участок (36%). 10% опрошенных ответили, что осуществляют платежи за гараж. Согласно результатам исследования, 81% выплачивает хотя бы один налог. Около четверти домохозяйств выплачивает три и более налоговых сбора. При этом, почти половина (46%) занимается налоговыми выплатами самостоятельно. Около четверти респондентов отметили сложности с выплатами налогов: 9% указали, что налоги составляют более половины семейных доходов, 18% — до трети.

В связи с этим Сергей Миронов заявляет в своем докладе: «Налоговая политика правительства не сбалансирована! Налог на имущество — это очередная мера, чтобы богатые богатели, а бедные беднели! Почему люди, имеющие минимум имущества платят до трети доходов, а почти каждый десятый платит более половины семейных доходов в качестве налога на имущество? Правительство, хватит лишать последних средств стариков, бюджетников и малообеспеченные семьи!»

По данной проблематике партия «Справедливая Россия» выдвигает ряд требований. Во-первых, расширить применение налога на роскошь: приобретаемые предметы роскоши должны облагаться налогом с дифференцированной ставкой от 1 до 5%. Во-вторых, установить дополнительный налог на элитную недвижимость физических лиц стоимостью выше 40 миллионов рублей. В-третьих, установить особый контроль над крупными расходами чиновников и их родственников. Кроме того, партия предлагает ограничить доходы топ-менеджмента госкорпораций и предприятий нефтегазового сектора. Среди требований звучит тезис об отмене транспортного налога, так как в связи с увеличением акцизов на бензин и дизельное топливо автовладельцы несут двойное налоговое бремя. И, наконец, партия предлагает снизить налоговую нагрузку с 34% от ВВП до 28%.

Особое внимание в докладе Сергей Миронов уделил прогрессивной системе налогообложения: «62% россиян поддерживают предлагаемую партией прогрессивную шкалу налогообложения. Почему она до сих пор не принята? В результате перераспределения налогов разница доходов между богатыми и бедными снизится, по меньшей мере, в 3,5 раза».

Напомним, сегодня, 23 июня 2016 года, состоялась пресс-конференция лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова «Социально-экономическая политика Правительства РФ. Анализ общественного мнения на основе данных ВЦИОМ». В ходе мероприятия Сергей Миронов на основании результатов исследования рассказал об отношении россиян к темпам индексации пенсий и зарплат бюджетникам, увеличению налога на имущество и существующей шкале налогообложения, а также о позиции и работе партии по данным аспектам социально-экономической политики Правительства РФ.