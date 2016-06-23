Петрозаводск, 23 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Еще один детский лагерь в Карелии оказался объектом внимания Следственного комитета РФ после гибели 14 детей на Сямозере. Как сообщили в ведомстве сегодня, 23 июня, органами СКР по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту выявленных нарушений в детском лагере «Золото Белого моря».

Дарья Антонова ИА REGNUM Преступление

Как установили следователи, лагерь, состоящий из четырех палаточных городков, функционирует на острове Сидоров Кандалакшского залива на территории Лоухского района республики, принимая детей по программе «Сокровища Белого моря». В нем находятся 69 человек, в том числе 51 несовершеннолетний ребенок. Организатором отдыха является ООО «Золото Белого моря».

«По данным следствия, при организации работы туристической программы и палаточных лагерей выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, что свидетельствует об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). За это преступление может грозить до 6 лет лишения свободы и денежный штраф.

Следствие намерено установить обстоятельства, при которых руководство детского лагеря допустило нарушения, и определить лиц, которые несут за это ответственность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор детского лагеря «Золото Белого моря» Денис Орлов задержан, якобы, за неповиновение органам власти. Об этом заявили в пресс-службе организации.

В Карелии в ходе внеплановых прокурорских проверок после трагедии на Сямозере выявлено несколько незарегистрированных детских оздоровительных лагерей, в их числе лагерь «Золото Белого моря».