Мадрид, 23 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Португальский футболист, нападающий ФК «Реал Мадрид» Криштиану Роналду продлил контракт с клубом до 2020 года, сообщает Marca.

Ludovic Péron Кристиано Роналду в сборной Португалии

О решении Роналду официальное объявление будет опубликовано по окончании чемпионата Европы по футболу. Зарплата футболиста, согласно условиям контракта, останется на том же уровне, а именно €21 млн в год. Отмечается, что свою карьеру Роналду намерен завершить в «Реале».

Напомним, что Роналду играет за мадридский клуб с 2009 года, проведя здесь 348 матчей. При этом форвард забил 364 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня на матче сборной Португалии и Австрии Роналду отличился: он забил гол на 50-й минуте, и установил новый рекорд, став первым в истории футболистом, который забил в четырёх чемпионатах континента. Также в этой игре форвард провёл свой рекордный 17-й матч в финальных стадиях чемпионата Европы.

Читайте также:Евро-2016: Португалия — Венгрия 3:3