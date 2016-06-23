Вашингтон, 23 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Одного из главных злодеев киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера покажут в первом спин-оффе, премьера которого запланирована на декабрь 2016 года, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на авторов фильма.

Pexels Дарт Вейдер

Вейдер появится в фильме как второстепенный персонаж. Действие картины будет происходить между событиями третьего и четвертого эпизодов саги. В центре сюжета будет группа повстанцев, похищающая чертежи первой «Звезды смерти» до начала её строительства.

В фильме снимались Фелисити Джонс, Диего Луна, Бен Мендельсон и Алан Тьюдик. В российский прокат фильм выйдет под названием «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Напомним, Дарт Вейдер — главный отрицательный герой первой трилогии «Звездные войны» и поздней трилогии-приквела.