Додома, 23 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Региональный комиссар Аруши Феликс Нтибенда заявил, что Африка сталкивается с проблемой низкого качества продуктов, и настало время всем странам начать сотрудничать для установления стандартов качества продукции, сообщает газета Mwananchi.

pixabay.com В Танзании

Такое заявление он сделал вчера, открывая заседание специального комитета по стандартам продукции в Африке на международной конференции в Аруше.

«Правительство Танзании уже использует эту стратегию для обеспечения контроля качества продукции, но чтобы добиться серьезного успеха в этом деле, потребуется сотрудничество всех стран», — сказал Нтибенда.

Он отметил, что организация африканских стран должна иметь общую стратегию борьбы со странами, стремящимися похоронить их и завалить некачественной продукцией.