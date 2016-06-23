Махачкала, 23 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Дагестане подходит к концу весенне-летняя призывная кампания. В эти дни из столицы республики отправляются в армию последние группы призывников. На днях состоялась торжественная церемония проводов на Балтийский флот 194-х новобранцев.

Цитата из к/ф «Солдат Иван Бровкин». Реж. Иван Лукинский. 1955. СССР Новобранцы

Всего, как сообщили в военном комиссариате Дагестана, в весенний призыв-2016 будут отправлены в армию 1790 человек. Общее число жителей республики, которые должны были явиться на призывную комиссию, составило более 50 тысяч человек. Среди всех призывников были отобраны лучшие из лучших, отметил замначальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу республиканского военкомата Гусейн Омаргаджиев. В первую очередь это ребята с высшим образованием, имеющие водительские удостоверения категории «BC» и проходившие обучение в ДОССАФ.

Как сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе мэрии города Махачкалы, всего призыву на военную службу подлежали весной нынешнего года порядка 18 тысяч жителей республиканской столицы в возрасте от 18 до 27 лет. Задание же на призыв для военного комиссариата Махачкалы составило всего 465 человек. Так что, «конкурс» на место в армии нынешней весной составил почти 38 человек на место.

Обращаясь к новобранцам с напутственным словом, заместитель главы города Хаким Ашиков развеял стереотип о негативном отношении к дагестанцам на чужбине. Он также заявил, что каждый из нынешних призывников может повлиять на позитивное восприятие Дагестана, поэтому должен служить достойно и с честью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из Дагестана на службу в армию были направлены 2611 человек. Из них 44,6% имели высшее образование. До 2008 года из Дагестана в армию призывалось ежегодно 15−20 тысяч новобранцев. С 2009 года план по призыву сокращался ежегодно примерно на две тысячи. Весной 2012 года в армию было призвано чуть более двух тысяч жителей Дагестана.

Сначала перестали призывать в пограничные войска, затем в воздушно-десантные войска. В 2011 году дагестанцы были призваны только во Внутренние войска МВД России. Одними из причин сокращения призыва из республики назывались нежелание ряда военнослужащих из Дагестана выполнять свои воинские обязанности и отсутствие у них дисциплины.

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