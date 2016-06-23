Нью-Йорк, США, 23 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура заявил 23 июня, что перспектива нового раунда переговоров будет яснее, после того, как 29 июня Совет Безопасности обсудит различные варианты, сообщает Reuters.

paper4pc.com ООН

Дипломат также отметил, что неделей ранее он сопровождал генерального секретаря международной организации Пан Ги Муна в Санкт-Петербург, где они провели «достаточно насыщенную и длительную встречу» с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД страны Сергеем Лавровым, основной темой на которой была Сирия.

Напомним, переговоры по урегулированию конфликта в Сирии сорвались из-за того, что представители оппозиции отказались принимать в них участие.