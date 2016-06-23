Чебоксары, 23 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Обвал курса рубля «отчасти содействовал поддержке экспорта в самый первый раз, в 1998 году», но «каждая следующая коррекция для предприятий всё менее выгодная». В частности, в машиностроении продукция стала дешевле, но при этом подорожала стоимость комплектующих материалов и валютные кредиты. Один из показательных примеров — сложившаяся ситуация на концерне «Тракторные заводы» в Чувашии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 июня, заявил на Чебоксарском экономическом форуме руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов.

cap.ru Дмитрий Белоусов рассказал о поддержке экспорта и последствиях обвала курса рубля. Фото Бориса Филатова

Отвечая на вопрос о поддержке экспорта и обвале курса рубля, эксперт высказал мнение, что «обвал курса очень отчасти содействовал поддержке экспорта в самый первый раз, в 1998 году». «Каждая следующая коррекция для предприятий всё менее выгодная. Потому что и у нас, и в общем в мире предприятия всё сильнее садятся на импортные комплектации, на импортные сырьё», — отметил Дмитрий Белоусов.

По его словам, «металлурги от этой ситуации в общем выиграли, но там отдельная тема», «нефтяникам обвал рубля помог удержаться на очень плохой рентабельности», а машиностроители «фактически обменялись раз на раз»: «У них подешевела продукция, но зато возросла стоимость комплектации и подорожали валютные кредиты».

В качестве примера эксперт привёл ситуацию на концерне «Тракторные заводы» в Чувашии. «Концерн «Тракторные заводы», имеющий нормальный продукт, в общем мог бы жить. Он упал из-за того, что набрал валютных кредитов — спасибо обвалу рубля. В этом смысле это отчасти работает на импортозамещение, но в плане поддержки экспорта тут ситуация гораздо более жёсткая. Система поддержки — это кредитование и страхование, две вещи. Мы её примерно создали в стране где-то на четверть — вот весь потенциал, три четверти не добрали», — считает эксперт.

Дмитрий Белоусов также сообщил, что «большинство стран» экспортирует от 25% до 60% машиностроительной продукции, «только мы (Россия) 10%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. По итогам I квартала 2016 года предприятия КТЗ также сработали убыточно. Общая сумма полученного ими убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. По данным ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей, перед бюджетом по налогам и сборам — 1,311 млрд рублей, пенсионным фондом — 1 млрд рублей, фондом соцстраха — 82 млн рублей, за потребленные энергоресурсы — 1,168 млрд рублей. На 16 июня на предприятиях концерна введен режим неполной занятости для 6306 работников (среднесписочная численность 8,8 тыс. человек).

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Отмечалось, что основные причины спада производства — сокращение спроса, отсутствие собственных и заёмных средств, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам, сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров. Ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что к решению вопросов подключаются другие регионы, но многое зависит от менеджмента концерна.