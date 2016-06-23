Краснодар, 23 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае еще 13 воинов Великой Отечественной войны обрели вечный покой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города Горячий ключ 23 июня, накануне останки солдат, павших на полях сражений в далекие 40-е, обрели пристанище в братской могиле урочища Поднависла, где легендарная женщина Аршалуйс Ханжиян в годы войны ухаживала за ранеными солдатами, провожала их в последний путь. До последних дней своей жизни она оставалась в урочище и стерегла их покой. Еще один памятник «солдатской невесте» был открыт в Поднависле днем ранее. (напомним, в год 70-летия Великой Победы памятник Аршалуйс Ханжиян был установлен у мемориала «Вечный огонь», рядом со школой №1 — прим. ИА REGNUM). Теперь ее священный долг приняла в наследство племянница — Галина Ханжиян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи памяти

Останки солдат были найдены в окрестностях Горячего Ключа, там, где в 1942-м проходили ожесточенные бои. Город был стратегическим рубежом перед выходом к Черному морю и полгода находился в оккупации. Свобода далась ценой двух тысяч советских воинов, 2,5 тысячи пропали без вести.

Митинг памяти начался с панихиды, после которой к присутствующим обратился глава Горячего Ключа. Иван Федоровский обратил внимание присутствующих на тот вклад, который внесли в общую Победу жители Горячего Ключа, на их несгибаемую волю и примерный героизм. Дань памяти погибшим защитникам Отечества и слова благодарности в адрес почетных гостей мероприятия — ветеранов Великой Отечественной войны, выразили представители общественных и религиозных организаций, силовых структур.

Участие в церемонии перезахоронения приняли военнослужащие и курсанты Университета МВД. Останки воинов предали земле после троекратного залпа. К мемориальному комплексу и памятнику Аршалуйс Ханжиян возложили цветы.

Траурный митинг накануне прошел и в городе воинской славы Туапсе у мемориала Неизвестному солдату. Ветераны, труженики тыла, представители предприятий и организаций муниципалитета, школьники и студенты собрались на священном для туапсинцев месте, чтобы склонить головы перед мужеством и стойкостью тех, кому на долю выпало военное лихолетье.

Ровно в 09:30 туапсинцы, как и все жители Кубани, застыли в минуте молчания, морские суда подали сигналы, разлился колокольный звон, прогремели орудийные залпы, к Вечному огню возложили живые цветы и венки. А вечером в Туапсе, на площади Октябрьской революции состоялся концерт-реквием, посвященный Дню памяти и скорби.