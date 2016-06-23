Самара, 23 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Мастера Держака поддержали новый президент «АвтоВАЗа» Николя Мор и губернатор Николай Меркушкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

zasekin.ru Мастер «АвтоВАЗа» Владимир Держак начал политическую карьеру

Инициатива выдвижения представителя трудового коллектива завода в Госдуму принадлежит заводчанам и была озвучена 5 июня во время празднования Дня города Тольятти, проинформировала пресс-служба губернатора. Выбор остановился на Владимире Держаке, проработавшего на предприятии 27 лет и доросшего от простого рабочего до мастера.

21 июня в Тольятти по этому случаю в заводоуправлении ОАО «АвтоВАЗ» прошла конференция трудового коллектива предприятия, куда лично приехал губернатор, не оставив сомнений, что в го команде появился новый человек из рабочих — Держак.

Председатель первичной профсоюзной организации автозавода Сергей Зайцев пояснил собравшимся: «Все мы привыкли, что кандидатов в депутаты выдвигают политические партии, которые руководствуются своими собственными интересами. Мы решили пойти своим путем и выдвинуть своего кандидата, который сможет напрямую общаться с руководством страны и вместе с губернатором решать проблемы «АвтоВАЗа».

На это предложение живо откликнулся президент Николя Мор: «АвтоВАЗ» всегда может рассчитывать на поддержку губернатора Самарской области, федерального правительства, наше предприятие имеет огромное значение как для города, так и для региона, — сказал он. — Я считаю, что самый крупный трудовой коллектив России должен иметь своего представителя в Государственной думе».

Затем Владимир Держак в ответном слове выразил слова благодарности за поддержку коллективу завода и лично губернатору Меркушкину. «Я много лет работаю на АвтоВАЗе, знаю все подразделения завода и понимаю, что без поддержки государства нам не обойтись. Моя твердая позиция — программа поддержки завода должна быть сохранена», — заявил Держак.

Глава региона продлил торжественный момент, заявив, что решение об утверждении мастера Держака в качестве кандидата и включении его в партийный список будет принято на съезде «Единой России» в Москве. «Можно сказать, что он будет голосом всего рабочего класса нашей страны», — подытожил губернатор.

Наблюдатели обратили внимание на фразу Николая Меркушкина о том, что «необходимо на федеральном уровне создать лобби, которое займется решением вопросов, связанных с автозаводом». В связи с этим у них возник вопрос: «Стало быть до сих пор 8 депутатов Госдумы от региона, 2 сенатора, губернатор такое лобби не создали?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области каждый из пяти избирательных округов по выборам депутатов Государственной думы будет состоять из пяти одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент.

25 кандидатов в депутаты Самарской губернской думы будут избираться по 25 одномандатным избирательным округам. Такое же количество депутатов избирается и по общеобластному избирательному округу.

Схема одномандатных избирательных округов определена на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего округа и утверждена сроком на 10 лет. По данным облизбиркома, одномандатные избирательные округа были определены с учетом всех существующих требований: соблюдено примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, составляющей 98 321 избиратель, не более чем на 10%. Таким образом, количество зарегистрированных в одном одномандатном избирательном округе избирателей составляет не менее 88 488 и не более 108 154 человек.

Одномандатные избирательные округа состоят из территорий, граничащих между собой. Самый большой по численности избирателей Куйбышевский одномандатный избирательный округ № 4 — 107 325 избирателей. Самый маленький по численности избирателей Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ№ 5 — 88 877 избирателей.