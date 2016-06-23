Великий Новгород, 23 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР В моём доме не выражаться!

В ходе работ на Троицком раскопе средневекового Новгорода археологи обнаружили берестяную грамоту с ранее неизвестным древнерусским словом. Специалисты предположили, что речь в старинном документе идет о воре или мошеннике, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

Как рассказал начальник одного из участков раскопа, кандидат исторических наук Виктор Сингх, 21 июня в Людином конце древнего города, в культурном слое, соответствующем второй половине XIV века, нашли деревянную оправу зеркала с остатками сохранившейся зеркальной поверхности.

Второй необычной находкой, сделанной 22 июня, стала берестяная грамота под №1082, обнаруженная в слое первой половины XIV века. Запись содержит всего одну строку: «Уов ортимие уо посака три берековесеке», речь здесь идет о записи оброка или долга.

Однако, что именно хотел сказать автор послания, точно неизвестно. Слово «берковец» ученым знакомо, так называли равную 10 пудам меру веса зерна или меда, а вот слово «посак» специалисты встретили впервые. Как предположил на основе псковских и тверских говоров академик Андрей Зализняк, слово может обозначать вора или мошенника.