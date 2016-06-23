Киев, 23 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Украинское правительство во главе с премьером Юлией Тимошенко предало национальные интересы Украины, подписав в 2009 году газовый контракт с Россией, который зафиксировал цену в 450 долл. за тыс. куб. м. Об этом 23 июня во время выступления на Украинском форуме по энергоэффективности заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Возврат к дровам?

«Подписание контракта по 450 долл. за тысячу кубических метров было на невыгодных для Украины условиях. Мое отношение к этому крайне негативное. Я считаю, что это предательство национальных интересов», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что в результате невыполнения контрактов Тимошенко «Газпром» может отсудить у Украины «миллиарды долларов». При этом Гройсман считает, что Украина и так переплатила значительную сумму бюджетных средств за газ.

«Этот контракт — это десятки миллиардов долларов исков, которые сейчас имеет Украина от России. Это уплата слишком больших ресурсов за этот газ. Это проблема, которую мы с вами еще должны пережить каким-то образом», — считает премьер.

В свою очередь, выступая на форуме, вице-премьер-министр Павел Розенко напомнил, что Украина с осени 2015 года не покупает газ у РФ. При этом он считает, что отказ от российского газа не означает возврат Украины к «кизякам и дровам».

«Газозамещение, отказ от российского газа — это не возврат к кизякам и дровам, а в первую очередь, использование альтернативных источников энергии, возобновляемых источников энергии», — сказал Розенко.

В то же время 23 июня глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в 2016 году Украина планирует накопить 14 млрд. куб. м. газа в подземных хранилищах. Он также добавил, что НАК продолжает переговоры с «Газпромом», но закупки российского газа будут проводиться при условии конкурентного предложения.

Напомним, по данным ПАО «Укртрансгаз», по состоянию на 21 июня, в украинских ПХГ находилось 9,5 млрд. куб. м. газа. В мае министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал, что Украине нужно закачать 8,2 млрд. куб. м. газа.