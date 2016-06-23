Пермь, 23 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Банк России сообщил об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию у АО НПФ «Уральский финансовый дом». «Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований закона в части распоряжения средствами пенсионных накоплений, а также неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами», — говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В свою очередь в НПФ «Уральский ФД» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что с 22 июня 2016 деятельность Фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию не осуществляется, полномочия исполнительных органов Фонда приостановлены, руководство деятельностью обеспечивается временной администрацией по управлению Фондом. При этом в НПФ подчеркнули, что средства застрахованных лиц (клиентов Фонда) будут сохранены и возвращены в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации в установленные сроки. При этом застрахованные лица продолжат формировать накопительную пенсию в соответствии с реализованным правом выбора варианта пенсионного обеспечения.

Отметим, что негосударственный пенсионный фонд «Уральский финансовый дом» осуществлял свою деятельность в Перми и Березниках. Он начал работу еще в 1994 году под именем НПФ «Парма». В 2007 году «Парма» переименована в негосударственный пенсионный фонд «Уральский финансовый дом».

Подчеркнем, что это уже второй случай в Прикамье, когда у негосударственных пенсионных фондов отзывается лицензия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта 2016 года Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия», крупнейшей организации в Пермском крае, занимающейся пенсионными вкладами и накоплениями физических лиц. Причинами лишения лицензии также названы неоднократные нарушения требований по предоставлению информации о деятельности фонда. В начале апреля 2016 года в отношении директора НПФ «Стратегия» было отрыто уголовное дело, которое продолжает расследоваться. 20 апреля в Перми по решению суда ликвидирован НПФ «Стратегия»

Арбитражный суд Пермского края 20 апреля удовлетворил заявление Центрального банка РФ (ЦБ) о принудительной ликвидации АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия».