Великий Новгород, 23 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Просроченная задолженность потребителей перед «Новгородэнерго» составляет 923,91 млн рублей. Об этом сегодня, 23 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе энергокомпании, отметив, что для неплательщиков будут вводиться ограничительные меры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество. Лампочка

Так, уже проведены работы по ограничению режима потребления электрической энергии для ООО «Новгородские теплицы» и ООО «МП Водоканал Парфинского района». Долг «Новгородских теплиц» превысил 3 млн рублей, парфинского водоканала — более 5 млн рублей.

В списке должников, имеющих крупную просроченную неоспариваемую задолженность за услуги по передаче электрической энергии перед филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» — крупные поставщики электроэнергии потребителям: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» с долгом в 266,38 млн рублей, АО «Новгородоблэлектро» — 179,96 млн рублей, ОАО «Оборонэнергосбыт» — 31,53 млн. рублей, ОАО «Новгородоблэнергосбыт» 431,63 млн рублей.

Всего по заявкам гарантирующего поставщика — ООО «ТНС энерго Великий Новгород» в 2016 году специалисты «Новгородэнерго» выполнили уже 252 заявки на ограничение потребителей из числа неплательщиков.

«Несмотря на работу с должниками, ситуация с неплатежами по-прежнему остаётся напряженной», — отметили в «Новгородэнерго».