Красноярск, 23 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае пилот легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» совершил жесткую посадку, он госпитализирован, сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

Evgeniy Bichev Самолёт «Бекас»

Инцидент произошел в девяти километрах от села Идринское около 11:00 мск. По предварительным данным самолет осуществлял опыление полей. В результате жесткой посадки пилот получил открытый перелом правой голени, он направлен в больницу Идринского района.

По факту инцидента проводится проверка. Уточняется, что воздушное судно эксплуатировалось без регистрационных номеров, на его борту не обнаружено документов, подтверждающих летную годность самолета.