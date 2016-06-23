Орел, 23 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Аукцион на право заключения договора на право аренды части исторического здания в Орле — дома купца Серебрянникова — объявлен департаментом государственного имущества Орловской области. Объявление размещено на портале правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Здание находится в собственности Орловской области и является объектом культурного наследия регионального значения.

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Всего в аренду планируется сдать помещения общей площадью 646,1 кв. м, в том числе подвал, часть первого и второго этажей.

Начальная (минимальная) стоимость контракта (стоимость аренды на год) заявлена в размере 2 млн 304 тыс. 461 рублей. Срок аренды устанавливается на семь лет.

Аукцион состоится 18 июля, заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 11 июля.

Дом купца Серебрянникова расположен по адресу улица Комсомольска, 63. Здание построено в 1906 году и является образцом стиля «модерн». Изначально дом строился купцом Николаем Серебрянниковым как доходный. За основу был взят проект особняка Рябушинского в Москве. В Советское время здание было жилым, а в 1985 году было передано областному управлению культуры. В последнее время в здании располагается Орловское специализированное научно-реставрационное производственное управление, а также помещения арендуют различные коммерческие и некоммерческие организации.