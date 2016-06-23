Москва, 23 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что Франция, в которой в этом году проходит чемпионат Европы по футболу, провалила мероприятие с точки зрения безопасности. События в Марселе были предсказуемы: могло быть даже хуже. Об он сообщил журналистам сегодня, 23 июня.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM

«Французская республика с точки зрения безопасности совершенно провалила Евро. Все могло быть еще хуже», — сказал Шпрыгин.

По словам главы ВОБ, просто повезло, что во Франции «ничего не было»: всё могло пойти по худшему сценарию. Например, события в Старом порту города Марселя (Франция) могли развернуться гораздо серьёзнее, потому что это «самое топовое место» в городе. Английские футбольные фанаты начали праздновать Евро-2016 ещё за три дня до начала матчей, а потом, 11 июня, устроили драку и с российскими болельщиками.

Также Шпрыгин сообщил, что ещё в марте прошла встреча с французским консулом в российском посольстве. «Мы предвидели события 11 июня и не раз предупреждали Российский футбольный союз, что при той системе распространения билетов на стадионе рядом могут оказаться англичане «, — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Марселе с участием болельщиков начались ещё 9 июня. Между английскими футбольными фанатами и местными жителями произошёл конфликт возле одного из баров в районе Старого порта. При этом несколько десятков человек бросали стулья и били бутылки. Полиции удалось усмирить разбушевавшихся фанатов, применив слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны.

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11 июня произошли столкновения между болельщиками из России и из Великобритании: при этом пострадали 35 человек.

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