Екатеринбург, 23 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге санитар дома-интерната для умственно отсталых детей осуждён за преступления против воспитанников. Преступления он совершал с июля 2010 по апрель 2014 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

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Суд признал его виновным в побоях, истязании, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Его жертвами оказались воспитанники 1993 — 2002 годов рождения. Своими преступным действиями злоумышленник, как он сам пояснил следствию, наказывал детей за ненадлежащее, по его мнению, поведение. Он избивал их, в том числе, электрическим кабелем и скакалкой, а также принуждал детей заниматься попрошайничеством за пределами интерната.

Суд дал уже бывшему санитару два года и два месяца условного лишения свободы. Ему назначен двухлетний испытательный срок. Кроме того, экс-санитара ждёт принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у специализированного врача.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, интернат, расположенный на улице Ляпустина, неоднократно оказывался в центре скандалов. В январе 2016 года здесь из-за халатности сотрудницы погибла погибла девочка, а в ноябре 2015-го один из воспитанников вытолкнул из окна третьего этажа пятилетнего мальчика. Ребёнок получил травму головы и был госпитализирован.

Кроме того, интернат не раз оказывался в центре скандалов в связи с избиением воспитанников.