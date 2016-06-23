Берлин, 23 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 23 июня, что она надеется на то, что граждане Великобритании проголосуют за сохранение страны в составе ЕС, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель (фрагмент)

По словам главы ФРГ, она призывает всех, а не только основных членов блока встретиться после так называемого Брексита для обсуждения будущего Евросоюза.

«Без сомнения, мы надеемся на решение, в результате которого Великобритания останется частью ЕС», — отметила Меркель, добавив, что саммит лидеров стран-членов европейского блока, который пройдет 28 и 29 июня, даст им возможность повести встречу в спокойной обстановке.

«Я думаю, что с 28 [лидерами] нужно продолжать дискуссии, если возможно. В противном случае — с 27-ю, однако я надеюсь, что мы сможем остаться с 28-ю [лидерами]», — подчеркнула она.