Ашхабад, 23 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Столица Киргизии вошла в список городов с самой низкой стоимостью жизни, заняв 207-е место из 209-и возможных. Об этом говорится в отчете, составленном экспертами консалтинговой компании «Mercer».

votpusk.ru Бишкек

Авторы рейтинга поставили Бишкек в один ряд с Виндхуком (Намибия), Кейптауном (ЮАР), Блантайром (Малави), Йоханнесбургом (ЮАР), Минском (Белоруссия), Тунисом (Тунис), Карачи (Пакистан), Габороне (Ботсвана) и Лусакой (Замбия).

Также в список попали: Тбилиси (Грузия) — 198-е место, Алма-Ата (Казахстан) — 196-е, Ереван (Армения) — 189-е, Киев (Украина) — 176-е место, Баку (Азербайджан) — 172-е, Вильнюс (Литва) — 167-е, Санкт-Петербург (Россия) — 152-е, Таллинн (Эстония) — 150-е, Ташкент (Узбекистан) — 137-е и Рига (Латвия) — 114-е.

Самыми дорогими городами на постсоветском пространстве были признаны Ашхабад (Туркмения) и Москва (Россия), расположившиеся на 66-й и 67-й строчках рейтинга.

В десятку самых дорогих городов мира вошли Гонконг, Луанда (столица Анголы), Цюрих, Сингапур, Токио, Киншаса (столица Демократической Республики Конго), Шанхай, Женева, Нджамена (столица Чада) и Пекин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее столицы Туркмении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана были включены в список 33 самых неблагополучных городов мира, составленный на основании исследования, проведенного экспертами консалтинговой компании «Mercer» в 2016 году.