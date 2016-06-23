Берлин, 23 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал статью колумниста и бывшего главного редактора немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммера, в которой содержался призыв признать Крым российским, и обвинил главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в пробуждении «темных сил». Ответ посла приводит издание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

По мнению дипломата, Зоммер попытался найти в истории России «повод для изменения границ», напомнив, что Крым был присоединен к России «силовым путем». Мельник вновь повторил, что это — «нарушение международного права», которое может разрушить послевоенный европейский порядок.

«Игнорировать это и призывать к признанию преступной аннексии Крыма — безответственно и цинично», — резюмирует Мельник.

Напомним, в своей статье Зоммер призвал отказаться от усиления напряженности в отношениях с Россией, согласившись с мнением главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, что не стоит НАТО «бряцать оружием» у российских границ.

Читайте также: Запад должен признать Крым и отказаться от размещения батальонов — Die ZeitПо мнению обозревателя газеты, присоединив Крым, Россия нарушила международное право, однако президент РФ Владимир Путин при этом руководствовался историческими фактами (Крым был российским со времен императрицы Екатерины Великой) и стратегической логикой (угроза отхода Черноморского флота НАТО).

Автор отмечает, что Кремль никогда не отдаст Крым — даже если западные санкции будут длиться 50 лет. Если Запад его признает российским, то заложит фундамент для долгосрочной политики разрядки.