Мутко: Сборную России может возглавить «даже женщина»
Москва, 23 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Главным тренером сборной России по футболу может стать «даже женщина». Это может произойти в том случае, если команду покинет футбольный специалист Леонид Слуцкий. Об этом, как передает Life.ru, заявил президент Российского футбольного союза (РФС), глава Минспорта Виталий Мутко.
«Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером, — пояснил он. — Не исключаю, что тренером сборной может быть иностранец, если Слуцкий всё-таки уйдет».
При этом Мутко отметил, что он хотел бы видеть на посту тренера национальной сборной россиянина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалист Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть сборную России после провала команды на Евро-2016.
20 июня команда России уступила сборной Уэльса со счетом 0:3, лишившись последнего шанса на выход в 1/8 турнира.
После матча Леонид Слуцкий взял ответственность за неудачное выступление сборной на себя и оставил пост главного тренера команды.
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