Москва, 23 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Главным тренером сборной России по футболу может стать «даже женщина». Это может произойти в том случае, если команду покинет футбольный специалист Леонид Слуцкий. Об этом, как передает Life.ru, заявил президент Российского футбольного союза (РФС), глава Минспорта Виталий Мутко.

Цитата из к/ф «Играй как Бекхэм». Реж. Гуриндер Чадха. 2002. Великобритания — Германия Даже женщина

«Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером, — пояснил он. — Не исключаю, что тренером сборной может быть иностранец, если Слуцкий всё-таки уйдет».

При этом Мутко отметил, что он хотел бы видеть на посту тренера национальной сборной россиянина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалист Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть сборную России после провала команды на Евро-2016.

20 июня команда России уступила сборной Уэльса со счетом 0:3, лишившись последнего шанса на выход в 1/8 турнира.

После матча Леонид Слуцкий взял ответственность за неудачное выступление сборной на себя и оставил пост главного тренера команды.

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