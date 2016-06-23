Ярославль, 23 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. 2 и 3 июля в музее-усадьбе Карабиха под Ярославлем пройдет Всероссийский Некрасовский праздник поэзии. В этом году он посвящен юбилейным датам, связанным с именем великого поэта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля. В 2016 году отмечается 195-летие со дня рождения Николая Некрасова, кроме того, 70-летие празднует музей-усадьба «Карабиха».

музей-усадьба «Карабиха»

Праздник в этом году получил название «Именины сердца».Он начнется с научной конференции на тему «Гений места: человек, усадьба, литература». В юбилейном году она пройдет в необычном формате: на конференции выступят представители российской научной элиты, а также литературоведы из Эстонии и США.

Традиционно в конференции примут участие ярославские некрасоведы и сотрудники музея-заповедника. Среди почетных гостей праздника — известные литераторы России: поэт, прозаик и публицист Ефим Бершин, поэт и переводчик Герман Власов, поэтессы Юлия Белохвостова, Мария Ватутина и Анастасия Орлова, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков. Народный артист России Юрий Назаров и заслуженная артистка России Людмила Мальцева примут участие в концертной программе «Именины сердца».

Многочисленные тематические площадки праздника рассчитаны на самые разные возрастные категории: и дети, и взрослые смогут проявить себя в стихосложении, рисовании, художественном чтении и актерском мастерстве.

Впервые в музее пройдет акция «Литературное варенье», в ходе которой ее участники варят варенье и читают стихи. В традиционной фестивальной форме пройдут выступления представителей региональных отделений Союза писателей России, литературных объединений и молодых поэтов. Фестивалем стала и успешно стартовавшая в прошлом году акция «Спроси музей».

Представители литературных и мемориальных музеев из разных областей России подготовили презентации, конкурсы и выставки для всех ценителей литературы и искусства. Атмосферу настоящего русского гулянья создаст интерактивная концертная программа с участием театра «Наив», муниципального духового оркестра им. А. Сысоева и народных творческих коллективов. В финале праздника над Карабихой зазвучат голоса колоколов Ростовского кремля. 3 июля праздник примет историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой.