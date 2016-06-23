Красногорск, 23 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Подмосковные родители могут быть оштрафованы на сумму около тысячи рублей за прогулки их детей ночью без сопровождения в несоответствующих местах. Законопроект, поддержанный депутатами Мособлдумы, будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областного парламента Алексей Мазуров.

marc-hatot Ночная прогулка ребенка

Депутаты Мособлдумы предлагают наказывать родителей за прогулки несовершеннолетних детей в ночное время в недопустимых местах без сопровождения взрослых.

По словам члена комитета Мособлдумы по вопросам образования и культуры Алексея Мазурова («Единая Россия»), закон может стать напоминанием для родителей о том, что лучшее место детей в ночное время — дом.

«Этот закон говорит, в первую очередь, о том, что дети в ночное время должны находиться дома, а не там, где может быть негативное воздействие на здоровье, психику и так далее. Совершенно очевидно, что закон не имеет какой-то фискальной функции, он не направлен на то, чтобы собирать штрафы, но, я думаю, что он будет важен именно как напоминание родителям об их обязанностях как воспитателей», — отметил парламентарий.

Он также пояснил, что адекватны штрафом при неоднократно повторяющихся фактах нахождения подростков в ночное время в недопустимых местах может стать сумма в тысячу рублей.

«Думаю, что речь может идти о суммах порядка тысячи рублей. Думаю, что норма такая необходима, потому что это позволит более активно воздействовать на родителей, напоминая им об их обязанностях. Мособлдума проголосовала за этот законопроект, однако предсказать мнение Госдумы не представляется возможным», — заключил Мазуров.

Как, в свою очередь, отмечается на сайте областного правительства, под недопустимыми местами подразумеваются: улицы, стадионы, парки, скверы, ночные клубы и места реализации алкогольной продукции.