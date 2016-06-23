Казань, 23 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Группа злоумышленников, продававшая гражданам поддельные бланки полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, предстанет перед судом в Набережных Челнах, сообщает 23 июня пресс-служба МВД России по Татарии.

wallspaper.ru Фемида

Десять членов организованной группы были задержаны сотрудниками полиции осенью 2015 года. По данным следствия, с 2013 года по февраль 2015 года обвиняемые занимались продажей поддельных бланков полисов ОСАГО.

Кроме того, они изготавливали печати и штампы страховых компаний, либо лишившихся лицензии, либо находящихся на грани банкротства. Каждому участнику группы была отведена определенная роль, при этом один из лидеров сообщества ранее был руководителем филиала одной из городских страховых компаний.

В ходе следствия удалось установить 167 граждан, пострадавших от действий злоумышленников. Общий размер ущерба превысил 800 тыс. рублей. Во время обысков у фигурантов было изъято 680 фальшивых бланков полисов.

В отношении пяти членов группы уголовное дело возбуждено за организацию преступного сообщества, четверо обвиняются в мошенничестве, один — в подделке, изготовлении или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

Трое фигурантов арестованы, четверо находятся под домашним арестом, трое — под подпиской о невыезде. Следствием наложен арест на 5 квартир и 3 автомобиля обвиняемых с целью возмещения причиненного ущерба.