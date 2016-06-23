Берн, 23 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Федеральный совет Швейцарии планирует расширить набор мер правоохранительных органов при борьбе с терроризмом, сообщает Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

В данный момент законодательство страны запрещает лицам, представляющим угрозу общественной безопасности, только въезжать на территорию страны, однако такой человек или группа лиц может свободно выезжать из страны. Теперь Федеральный совет страны стремится ограничить выезд сторонников радикального исламизма, которые пытаются вступить в ряды той или иной террористической группировки за пределами Швейцарии.

Отныне такие лица будут обязаны регулярно отмечаться в полицейском участке, чтобы правоохранительные органы могли отслеживать их действия. В случае серьезного подозрения у них будет изъято удостоверение личности, что должно предотвратить их выезд.

Швейцария также войдет в сотрудничество с властями зарубежных стран и даст полномочия Федеральному управлению полиции регистрировать перемещение лиц без их ведома в Шенгенской зоне. Так правоохранительные органы планируют получить важные сведения о месте пребывания подозреваемых.

За 2016 год спецслужбы Швейцарии зарегистрировали 52 случая отъезда жителей страны в зоны конфликта, где они примыкали к различным террористическим группировкам.