Симферополь, 23 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Республике Крым 5 июля объявили выходным днем в связи с празднованием мусульманского праздника Ораза-байрам. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на сайте Совмина Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный намаз на Ураза-байрам

«Объявить нерабочим праздничным днём 05 июля 2016 года в связи с празднованием Ораза-Байрам», — говорится в указе.

Также в документе отмечено, что решение принято в соответствии с частью 7 статьи 4 Закона РФ от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьёй 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Ораза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов объявлял выходным днём 20 июня в связи с празднованием христианского праздника Троицы.