Вашингтон, 23 июня, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. обещает показать в своем новом фильме о Кинг-Конге самого большого гориллоподобного великана из всех появлявшихся на экране, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на режиссера Джордана Вот-Робертса.

instawebgram.com Самый большой

Рост гигантской гориллы в готовящемся к выходу фильме «Кинг-Конг: Остров черепа» составит не менее 30 метров. В предыдущем фильме 2005 года рост главного персонажа фильма был в три раза меньше.

Новый фильм «Кинг-Конг: Остров черепа» выйдет в кинопрокат в марте 2017 года. Роли в нем сыграют Бри Ларсон, Том Хиддлстон и Сэмюэл Л. Джексон. Действие развернется в 70-е годы ХХ века. Члены спасательной экспедиции к острову Черепа сталкиваются с чудовищами, включая гигантскую обезьяну.

Фильм снимает режиссер Вот-Робертс, но он не единственный в серии о Кинг-Конге. В 2020 году ожидается выход на экраны фильма «Годзилла против Кинг-Конга».

Напомним, первый фильм о Кинг-Конге зрители увидели в 1933 году. Персонажа придумал режиссер и сценарист Мериан Купер. Самыми известными и кассовыми стали ленты Джона Гиллермина (1976) и Питера Джексона (2005).