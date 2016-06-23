Волгоград, 23 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Ливневую канализацию в Волгограде приведут в порядок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 23 июня, открытый аукцион на выполнение работ по очистке «ливненвок» объявило МБУ «Северное», обслуживающее дорожную сеть в северных районах областного центра.

Arina Borisova «Ливневка»

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года. Всего на эти цели планируется потратить немногим более 10 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений (субсидии на выполнение муниципального задания в 2016 году). Сейчас аукцион находится на этапе подачи заявок, конкурсные процедуры запланированы на 15 июля.

Компании-победителю предстоит очистить систему водоотведения в северных районах, включая дренажные трубы и арматуру сетей. Некоторые участки ливневой канализации сильно загрязнены после затяжных дождей и требуют капитальной прочистки.

В Краснооктябрьском районе очистят ливневки на 21 объекте, в Центральном районе — на 18 объектах, включая Набережную 62-ой Армии и Привокзальную площадь. Особое внимание в Тракторозаводском районе будет уделено ливневкам на улицах Николая Отрады, Шурухина, Ополченской и проспекту им. Ленина между Тракторозаводским и Краснооктябрьским районами, где после сильных осадков образуются большие запруды. В Дзержинском районе от ила и песчаных взвесей будет прочищены каналы и дождеприемники на Третьей Продольной магистрали, улицах им. Симонова и Качинцев, а также на бульваре 30-летия Победы.

Добавим, что проверкой на прочность городской ливневой канализации стали сильные доджи, которые прошли в последний день мая и стали причиной подтопления некоторых магистралях. В целом, по данным коммунальных служб, ливневые канализации смогли справиться с нагрузкой. Однако проблемы на отдельных участках все же возникли. Так, с беспрецедентным объемом осадков не справились дождеприёмники на 2-й Продольной в Советском районе, откуда потоки воды стекали на ул. Электролесовскую. В результате возникли временные сбои в работе электротранспорта.

Проблемы «ливневок» для Волгограда не новы. Аналогичная ситуация была и в 2013 году. Уже тогда власти обещали наладить работу ливневой канализации. Это также произошло после очередного ливня, затопившего многие улицы города.

«Проблема, существующая не первый год, должна быть решена до 1 сентября», — такой срок был установлен руководством городской администрации.

«В течение десяти лет этим вопросом никто не занимался, отдельные участки сети даже не приняты на баланс, — заявил тогдашни первый заместитель главы администрации Волгограда Николай Чувальский. — Годами не проводилась комплексная прочистка ливневой канализации, и сегодня для решения проблемы требуется около 70 млн рублей. В течение летних месяцев в городе должны быть организованы работы по приведению системы в надлежащее состояние».

Однако, как видим, воз и ныне там.