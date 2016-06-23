Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Мужчина упал в лифтовую шахту на одной из строек Петербурга и погиб на месте. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы, сообщили сегодня, 23 июня, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

eurekaskydeck.com.au Шахта лифта

ЧП произошло сегодня на стройке жилого дома по Офицерской улице в Петроградском районе города. По данным ГСУ, рабочий упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа и скончался от полученных телесных повреждений.

«Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в Следственном комитете.

Как сообщает Life78, погибший мужчина был субподрядчиком строительной организации, которая готовила дом к сдаче. «Мужчина устанавливал двери в здании и проводил сегодня проверку перед сдачей заказчику», — отмечает телеканал. По информации источника, установлено, что ограждения шахты лифта были недостаточно освещены.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня строительный рабочий из Северной Кореи погиб на строительной площадке на севере Петербурга, упав с высоты.

14 апреля трое строительных рабочих из Таджикистана погибли на стройплощадке в Калининском районе Петербурга, упав в лестничный пролет.

23 марта двое строительных рабочих упали в шахту лифта строящегося высотного дома в деревне Кудрово (Всеволожский район Ленобласти). Оба рабочих погибли на месте.

3 марта в Кудрово молодой строительный рабочий из Таджикистана погиб при падении с восьмого этажа строящегося многоэтажного дома.

2 февраля текущего года в Приморском районе Петербурга 30-летний строитель упал с высоты 7-го этажа. От полученных травм мужчина скончался.