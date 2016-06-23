Москва, 23 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Комитет по конституционному законодательству за шестой созыв Госдумы завершил работу над 1275 законопроектами, 373 из которых стали федеральными законами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«По нашей линии на сегодняшний день завершена работа над 1275 законопроектов. И при этом 373 проекта, над которыми мы работали, стали федеральными законами, федеральными конституционными законами. Это, в общей сложности, касается примерно 30 направлений развития российского общества», — заявил Плигин.

При этом, несмотря на целый ряд предложений по изменениям статей Основного закона, «Конституция Российской Федерации в рамках положений главы первой, второй, главы девятой Конституции Российской Федерации осталась неизменной», отдельно подчеркнул депутат.

Из всех направлений работы парламентарий особенно выделил ключевые меры, которые были предприняты в рамках развития избирательного законодательства. «Несомненно, что смысл и значение избирательного законодательства определяется такой социально-политической категорией, как доверие. Именно поэтому посредством выборов, как одного из средств легитимации политической власти, должны обеспечиваться способы формирования представительных учреждений», — заявил Плигин.

В течение того времени, которое прошло с начала работы предыдущего созыва, была проведена модернизация множества важнейших политических институтов, что затронуло избирательные процедуры на всех уровнях власти, отметил он: «Был осуществлен переход к прямым выборам высшего должностного лица субъекта РФ, упрощено создание политической партии путем снижения требований к минимальной численности членов политической партии».

Среди других принципиальных изменений Плигин отметил «возвращение к смешанной системе выборов в Государственную думу — по партийным спискам, по одномандатным округам», а также меры по обеспечению прозрачности избирательных процедур и гласности осуществления избирательных действий — «в частности, кардинальные меры, связанные с обеспечением прозрачности финансирования политических партий», подчеркнул парламентарий.

Наконец, серьезная реформа была проведена в отношении обеспечения открытости выборов и общественного контроля за ними. «Уточнены процедуры назначения наблюдателей в избирательные комиссии, и в этой части я хотел бы еще раз сказать, что около 2 млн человек будут задействованы в организации выборов, наблюдении за выборами, контроле результатов выборов. Это, несомненно, позволит обеспечить открытые выборные процедуры», — заявил Плигин.

В то время как формирование новой единой правовой системы является довольно сложным процессом и в ряде случаев переходный период в преобразовании определенных институтов заметно затянулся, в целом можно сказать, что за чрезвычайно короткий в историческом масштабе срок государство смогло успешно «обеспечить такое формирование новой правовой системы, формирование многих новых государственных институтов, институтов в области государственного строительства на территории субъектов Российской Федерации», сказал в заключение парламентарий.