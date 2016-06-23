Киев, 23 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и генеральный прокурор региона Наталья Поклонская вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Также украинское ведомство вызвало на допрос несколько крымских политиков и государственных деятелей, пишет правительственная украинская газета «Урядовий кур'єр».

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Аксёнова и Поклонскую украинская прокуратура обвиняет в посягательстве на территориальную целостность Украины. Также им вменяется террористическая деятельность, захват государственных учреждений и свержение конституционного строя на Украине.

На допросе, помимо Аксёнова и Поклонской, должны предстать министр внутренних дел Крыма Сергей Абисова, бывший спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый и бывший руководитель службы безопасности Украины в Севастополе Пётра Зима. Также на допрос вызван председатель Герховного Совета республики Владимир Константинов. Допрос, как того требует, прокуратура, должен состояться 29 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Печерский суд Киева дал санкцию на заочный арест Аксёнова. Главу Крыма Киев обвинил «в создании незаконных органов власти и передачи в собственность России имущества, принадлежащего Государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек».

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