Москва, 23 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Доля жителей России, планирующих отдохнуть летом 2016 года, почти равна числу отдохнувших в 2015 году — 75%. При этом 12% респондентов ответили, что еще до конца не определились — брать отпуск летом или нет. Не исключено, что в итоге они увеличат долю тех, кто в отпуск все же пойдет. Не будет отпуска летом у 13% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

httpcrimea-coast.ru Крымский пляж. Россия

Сокращается доля тех, кто планирует брать летом отпуск, но собирается проводить его дома, без поездок и путешествий. Если в предыдущие годы число домоседов составляло 12% от общего числа опрошенных, то в 2016 году о планах на домашний отпуск заявили уже только 7% респондентов.

Остальные собираются в различные поездки и путешествия. Так, 40% респондентов заявили, что планируют провести летний отпуск на курортах (25%) или в туристической поездке (15%) по нашей стране. То есть можно говорить о том, что популярность внутреннего туризма растет. Например, в докризисном летнем сезоне 2014 года на российских курортах и в турпоездках по стране каникулы провели 27% жителей России. А уже в 2015 году этот показатель вырос до 38%.

По-прежнему лидерами среди пляжных направлений остаются курорты Краснодарского края — Сочи, Анапа, Туапсе, небольшие поселки между курортными городами. Но вместе с тем растет популярность Крыма, а также Балтийского побережья Калининградской области.

28% респондентов заявили, что собираются провести отпуск на даче либо в гостях у друзей или родственников. В прошлом году доля таких ответов составила 33%, а в 2014 — также 28%.

Параллельно с ростом популярности внутреннего туризма в 2016 году более чем в 2 раза сократилась доля тех, кто планирует провести летний отдых на зарубежных курортах. Об таких планах заявили только 12% респондентов. Тогда как еще в 2015 году за границей отдохнули в летний период 28% опрошенных, а годом ранее — 37%.

romir.ru Где россияне проводили отпуска в 2014-2015 годах и где планируют в 2016 году

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах РФ. Выборка репрезентирует взрослое экономически активное население России.