Богота, 23 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. 23 июня с.г. в Гаване состоится церемония подписания мирного соглашения между правительством Колумбии и руководством Революционных Вооруженных Сил Колумбии — Армия народа (FARC-EP). Как заявил на пресс-конференции заместитель Генерального секретаря ООН Фархан Хак, благодаря поддержке со стороны ООН и Кубы, в урегулировании внутреннего колумбийского конфликта был достигнут прогресс. Мирное соглашение, которое будет подписано 23 июня принесет мир. А этого мира колумбийский народ ждал несколько десятилетий. В свою очередь, ООН готова продолжать усилия по упрочению мира в Колумбии. Предположительно, в Колумбии будет размещена миссия для наблюдения за перемирием, сообщает ИА Синьхуа.

DEA Public Affairs Партизаны FARC-EP

Для участия в церемонии подписания мирного соглашения в Гавану прибывает Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Отметим, что до октября с.г. в Колумбии пройдет референдум, на котором колумбийцы дадут оценку мирным договоренностям, достигнутым властями страны с руководством лево-радикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия Народа». Решение о проведении референдума принято до подписания мирных соглашений, сообщало ранее El Tiempo.

