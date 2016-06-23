«Ростех» спишет «АвтоВАЗу» заем в 20 млрд
Москва, 23 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Один из основных кредиторов «АвтоВАЗа» — госкорпорация «Ростех» — готова простить автоконцерну почти половину задолженности, заявил в рамках годового собрания акционеров собрании замдиректора «Ростеха» и член совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.
По его словам, задолженность «АвтоВАЗа» составляет 51 млрд рублей, из них 20 млрд «Ростех» готов списать. Еще 31 млрд рублей госкорпорация намерена конвертировать в капитал в случае, если будет проводиться докапитализиция автогиганта.
Скворцов отметил, что в этот раз возможности бюджета РФ для оказания адресной финансовой помощи «АвтоВАЗу» ограничены. Он выразил надежду, что решение о списании долга будет согласовано с правительством РФ и альянсом Renault-Nissan к сентябрю 2016 года.
Напомним, заем в 75 млрд рублей «АвтоВАЗу» был предоставлен в 2008—2009 годах. Из них 12 млрд были конвертированы в капитал компании, а еще 12 пошли на покупку непрофильных активов «АвтоВАЗа» и «Ростеха».