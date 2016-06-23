Москва, 23 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Один из основных кредиторов «АвтоВАЗа» — госкорпорация «Ростех» — готова простить автоконцерну почти половину задолженности, заявил в рамках годового собрания акционеров собрании замдиректора «Ростеха» и член совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.

lada.ru Сборка автомобиля на заводе «АвтоВАЗ»

По его словам, задолженность «АвтоВАЗа» составляет 51 млрд рублей, из них 20 млрд «Ростех» готов списать. Еще 31 млрд рублей госкорпорация намерена конвертировать в капитал в случае, если будет проводиться докапитализиция автогиганта.

Скворцов отметил, что в этот раз возможности бюджета РФ для оказания адресной финансовой помощи «АвтоВАЗу» ограничены. Он выразил надежду, что решение о списании долга будет согласовано с правительством РФ и альянсом Renault-Nissan к сентябрю 2016 года.

Напомним, заем в 75 млрд рублей «АвтоВАЗу» был предоставлен в 2008—2009 годах. Из них 12 млрд были конвертированы в капитал компании, а еще 12 пошли на покупку непрофильных активов «АвтоВАЗа» и «Ростеха».