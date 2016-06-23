Самара, 23 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В самарский проект — клинический госпиталь «Мать и дитя» планируется вложить более 3 млрд рублей частных инвестиций. Первых пациентов медицинское учреждение примет в 2018 году, такую информацию ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпреда в ПФО Михаила Бабича.

pfo.gov.ru Полпред в ПФО Михаил Бабич закладывает капсулу с пожеланиями потомкам, Самара 23 июня 2016 год

Реализация госпиталя позволит создать около 800 новых рабочих мест. Мощности госпиталя позволят обслуживать до 2 тыс. родов, проводить до 600 циклов ЭКО и 150 тыс. амбулаторных посещений в год.

Торжественное мероприятие в Самаре по закладке капсулы на месте строительства лечебного учреждения прошло 23 июня. В своём приветственном слове Михаил Бабич отметил, что в Самарской области в последние годы фиксируется положительная динамика демографических показателей, развивается сеть учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям. Так, в августе текущего года запланирован ввод в эксплуатацию областного перинатального центра, на строительство которого из федерального и регионального бюджетов выделено 2,8 млрд. рублей. В то же время востребованность в клиниках подобного профиля остаётся высокой.

Он также добавил, что в настоящее время клиники «Мать и дитя» функционируют в трёх регионах округа — Самарском регионе, Башкрии и Пермском крае. Они оказывают самую современную высокотехнологичную медицинскую помощь, активно включаясь в реализацию территориальных программ государственных гарантий. Это позволяет женщинам получать качественное медицинское обслуживание в этих клиниках за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования. Генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер в свою очередь сообщил, что в ближайшие два года количество таких пациенток в сети «Мать и дитя» будет увеличено до 20%.

Михаил Бабич подчеркнул, что с появлением в Самаре госпиталя «Мать и дитя» у людей появится выбор. «Самое главное, что здесь будут лучшие компетенции и технологии. В самых сложных случаях, когда большинство специалистов не берутся за решение проблемы, у Марка Аркадьевича все получается, и на свет рождаются здоровые дети. Ещё важно, что это будет большая школа, мощный центр подготовки врачей. Получив здесь навык, они смогут реализовать его в любом другом медицинском учреждении страны», — отметил он.