Казань, 23 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В течение суток в Татарии найдены тела трех утонувших детей. Тело одного из мальчиков спасатели искали с 19 июня, сообщает 23 июня пресс-служба ГУ МЧС России по Татарии.

JuergenPM Вода. Галька

В ночь на 22 июня на реке Ик в районе села Муслюмово волонтеры обнаружили и передали полиции тело 17-летнего юноши, пропавшего несколько дней назад. Об исчезновении подростка стало известно днем 19 июня.

Его сосед сообщил в экстренные службы, что мальчик вместе с друзьями ушел купаться и не вернулся. Спасатели и добровольцы обследовали акваторию реки и прибрежную линию.

В тот же день, около 14 часов, в пруду села Татарский Кандыз Бавлинского района республики очевидцы обнаружили тело подростка 2001 года рождения. Чуть позже, в 16:30 на пруду села Большая Шия очевидец извлек из воды тело 6-летнего мальчика, утонувшего во время купания. По предварительным данным, причиной трагедий стало купание детей в необорудованном месте.