Вильнюс, 23 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум. С июля в Литве увеличивается минимальная месячная зарплата — правительство на заседании одобрило проект постановления, устанавливающего минимальную зарплату, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы.

ИА REGNUM Евро

С 1 июля 2016 года установлена минимальная зарплата в размере 380 евро вместо нынешних 350 евро (увеличивается на 30 евро или на 8,6%) и минимальная почасовая зарплата в размере 2,32 евро (увеличивается на 0,149 евро или на 8,9%).

«Это уже пятое более значительное увеличение минимальной зарплаты с 2013 года, во время работы нашего правительства. Еще один раз минимальная зарплата была увеличена незначительно, когда была округлена в большую сторону при введении евро. Минимальная зарплата в размере 380 евро коснулась бы 350 тыс. работников, среди них около 80 тыс. работников бюджетных учреждений. В государственном бюджете 2016 года на эту цель резервировано 21,1 млн евро», — отметил премьер Альгирдас Буткявичюс.

По данным Департамента статистики, среднее число работников в хозяйстве страны увеличилось и в 2015 году, и в первом квартале 2016 года, а по данным на октябрь 2015 года, число работников, получавших минимальную зарплату и меньше, сократилось, по сравнению с октябрем 2014 года.