Москва, 23 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

В информационном выпуске — главные новости:

  • МИД России не смог официально прокомментировать «дело Маннергейма»
  • Олимпиада в Рио: России отвели в «спортивном сценарии» роль слабых?
  • Последние опросы перед Brexit: Все решат неопределившиеся
  • Капитуляция: Венесуэла и США будут выстраивать двустороннее сотрудничество
  • Экс-сотрудник ЦРУ: В Крыму могли появиться базы НАТО
  • Запад должен признать Крым и отказаться от размещения батальонов у границ России