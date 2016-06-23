Радио REGNUM: первый выпуск за 23 июня
Москва, 23 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- МИД России не смог официально прокомментировать «дело Маннергейма»
- Олимпиада в Рио: России отвели в «спортивном сценарии» роль слабых?
- Последние опросы перед Brexit: Все решат неопределившиеся
- Капитуляция: Венесуэла и США будут выстраивать двустороннее сотрудничество
- Экс-сотрудник ЦРУ: В Крыму могли появиться базы НАТО
- Запад должен признать Крым и отказаться от размещения батальонов у границ России