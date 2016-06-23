Москва, 23 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. По инициативе Общественной палаты Москвы, 23 июня в системе электронных голосований «Активный гражданин» началось дополнительное голосование по выбору названия новой станции Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) на севере Москвы, сообщается на сайте правительства Москвы.

rzd.ru Московская кольцевая железная дорога

Более 40 членов московской ОП высказались за то, что вопросы названия существующей станции метро «Войковская» и строящейся платформы МКЖД необходимо рассматривать отдельно.

Общественники считают, что большинство участников голосования обратили основное внимание на смену наименования станции метро «Войковская», а вопросу о присвоении имени Петра Войкова новой строящейся платформе МКЖД не придали значения, и он стал второстепенным. Именно поэтому, на их взгляд, необходимо провести дополнительное голосование.

В ноябре 2015 года на портале «Активный гражданин» уже проходило голосование по переименованию названий действующей станции метро «Войковская» и выбору будущей пассажирской платформы МКЖД. Тогда одержали победу сторонники исторического названия станции метро. Голоса разделились следующим образом, более 160 тысяч москвичей (53,1% пользователей) выступили против переименования. В тоже время за идею дать новое название обеим «Войковским» высказались 105 тысяч (34,7% респондентов). Кроме того, 14,8 тысячи участников голосования (4,9%) посчитали, что этим должны заниматься специалисты, а почти 22,5 тысячи (7,3%) затруднились ответить.

С 23 июня горожане могут высказать свое мнение о том, возможно ли присвоение ТПУ другого названия, например, связанного с историей района, либо узел следует также назвать именем Войкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о переименовании станции метро «Войковская» обсуждают последние 25 лет. Инициаторами смены названия стали Российский императорский дом и дальние родственники царской семьи. На протяжении всего этого времени инициатива не находила поддержки ни у руководства города, ни у федеральной власти. В 2015 году решение вопроса отдали на откуп горожанам, организовав интернет-голосование. Инициатива не получила поддержки большей части москвичей.